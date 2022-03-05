ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkedeki tehlikeyi ve gerginliği yüksek derecede artırdığına işaret edildi.
RUSYA'DAN DERHALA AYRILIN
Açıklamada, Rusya'ya seyahat etmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarına "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunulurken bu ülkedeki ABD vatandaşlarına da Rusya'dan derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.
ABD yönetimi, 28 Şubat'taki açıklamasında, bu ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki görevlilerin de ülkeden ayrılabileceklerini bildirmişti.
Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.
G7 ülkelerinden Rusya kararı: Yaptırımlar devam edecek G7 ülkeleri Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yaptırım uygulanmaya daha da sıkı bir şekilde devam edeceklerini duyurdu.
Rusya'dan Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık: Destekliyoruz Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.