Türkiye Gazetesi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da dün akşam yaptığı açıklamada "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor" ifadesini kullanmıştı. Bunun ardından dün gece ilk olarak AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Aleksey Mordaşov'un, Imperia şehrinde demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına el konuldu.

Bugün bu listeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 4 isim daha eklendi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının İtalyan basınına verdiği bilgiler çerçevesinde Rus zenginlerin el konulan varlıkları şöyle:

- Oleg Savchenko'nun Lucca vilayetindeki 3 milyon avroluk 17. yüzyıldan kalma "Lazzareschi" villası

- Vladimir Soloviev’in Como şehrindeki toplam 8 milyon avro değerindeki mülkleri

- Gennady Timchenko'nun Sanremo şehrinde demirli 50 milyon avro değerindeki "Lena" isimli yat

- Alisher Usmanov'un Sardinya adasındaki 17 milyon avroluk emlak kompleksi.

Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk lüks yatına el konuldu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler tarafından üst üste yaptırımlar gelmişti. Son yaptırım ise İtalya’dan geldi. Rusya’nın en zengin iş adamlarından olan Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat İtalya hükümeti tarafından el koyuldu.

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