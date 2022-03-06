Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna’dan gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının sınırdan geçiş süreçlerini kolaylaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeye Ukrayna üzerinden gelecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sınırdan giriş süreçlerinde basitleştirmeye gidildi. Kararnameyle, gerekli evraka sahip yabancı vatandaşların Rusya’dan çıkışlarına dair süreç de sadeleştirildi.



Rusya: Taarruza yeniden başladık Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Bakanlık, saat 18:00’den itibaren taarruzun yeniden başladığını aktardı.



Rusya-Ukrayna arasında 3. sıcak temas! Tarih açıklandı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 10. gününde bölgedeki çatışmalar sürüyor. Rus güçlerinin bombalı ilerleyişine karşı Ukrayna askerleri ise son ve asıl savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. BM'den yapılan son açıklamada Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Rus tarafının ateşkese uymaması nedeniyle tahliyelerin ertelendiği duyurulurken, Kiev yönetimi Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi. Öte yandan 3.tur müzakerelerinin tarihi belli oldu.