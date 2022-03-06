Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, hava kuvvetlerinin en büyük bombardıman uçakları B-52 Stratofortress ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde, Almanya ve Romanya ordularıyla tatbikat düzenledi. İngiltere'deki RAF Fairford'dan havalanan uçakların da katıldığı tatbikat, Rusya'ya gözdağı olarak değerlendirildi. Dünyanın gözü Rusya'nın üzerindeyken Japonya'dan "Kuzey Kore balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdi" açıklaması geldi. Çin'in de son günlerde hava sahasını ihlal ettiği Tayvan, yedek askerlerin eğitimini hızlandırma kararı aldı. Gerilimin yeni bir savaşa yol açmasından endişe ediliyor.

LAVROV: ZELENSKİY NATO'YU KIŞKIRTIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin NATO’dan Ukrayna hava sahasını kapatma talebini eleştirdi. Lavrov “Zelenskiy, çatışmayı kışkırtma eğiliminde. Rusya-NATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor" dedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov’la telefon görüşmesi yaptı.

ABD: UÇUŞA YASAK BÖLGE MÜMKÜN DEĞİL

Polonya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi, NATO müttefikleri ve Polonya arasında yoğun bir iş birliği olduğunu söyledi. Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması sebebiyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha Rusya'nın Ukrayna işgali dünya gündemini meşgul ederken, Kuzey Kore’den yine gerilimi artıracak bir hamle geldi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği ifade edildi.