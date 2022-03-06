Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 10 gün geride kalırken, her iki ülkeyle de sıcak ilişkileri bulunan Türkiye, akan kanın durması için bir kez daha devrede. Sürecin başından bu yana, Moskova ve Kiev arasında telefonla mekik diplomasisi uygulayan ve çatışan taraflara itidal çağrısında bulunarak diplomasi yolunu vurgulayan Ankara’nın çabaları sonuç verdi. Türkiye’nin girişimleri neticesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 11-13 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Diplomasi Forumunda aynı masada bir araya gelecek. Masada, silahların susması, diplomasi kanallarının açık tutulması, sivillerin tahliyesi ve bölgede istikrarın sağlanması için çözüm formülleri aranacak.

RUSYA’DAN YEŞİL IŞIK

Sürecin başından bu yana ilkeli ve aktif bir dış politika izleyen Ankara ‘Hem Rusya’dan hem de Ukrayna’dan vazgeçmeyeceğini’ en üst perdeden ortaya koyarken, son yaptığı hamleyle de barış umutlarını bir kez daha yeşertti. Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya gelmesi fikrine iki taraf da sıcak baktı. Rusya BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov “Türkiye’de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir” dedi.

LAVROV TEYİT ETTİ

Her iki bakanı da Antalya’ya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye’nin iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesi olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce geleceğini belirttiğini ve önceki gün gün kurdukları mesajlı iletişimde bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

"MÜZAKARE ÇAĞRISI YAPIYORUZ”

Öte yandan dün bir televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’nin çabalarının savaşı durdurma yönünde olduğunu söyledi. Kalın “Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurulması ve müzakere masası gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz... Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya’nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız” değerlendirmesini yaptı. İbrahim Kalın, önceki gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün de Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yapmasının planlandığını söyledi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’da masaya oturması konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan müzakere açıklaması Rusya’nın ülkelerine yaptıklarını askeri müdahalenin son bulması gerektiğini söyleyen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Biz barış istiyoruz. Müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün ve haklarımızın kısıtlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ateşkes 3. tura kaldı Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turu sona erdi. 3’üncü bir turun daha yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.