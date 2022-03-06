Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Kiev’de sivillere yardım faaliyetlerini katılan Kınık, bölgedeki son durumu ve Kızılay’ın çalışmalarını gazetemize anlattı. Kınık “Büyük bir kaos var. İnsanların çoğu burayı terk etmeye çalışıyor. Özellikle Ukrayna’nın ulaşılamayan çatışma bölgelerinde sivillerin durumu kötüye gidiyor. Günlerce bir şey yememiş, içmemiş insanlarla karşılaşıyoruz. İlaçlarını alamayan, sağlık sorunu olan insanları görüyoruz. Sivil halkın güvenli tahliyesi ve hastalara, yaralılara ulaşılması için acil olarak insani koridorun açılması gerekir” dedi. Altyapının hedef alınması sonrasında su, elektrik ve ısınma sistemlerinde sıkıntılar olduğunu söyleyen Kınık “İlerleyen günlerdeki yardımlarda bize güvenli bir güzergâh tespit edecekler. Böylece bulunduğumuz noktadan Kiev ve Kharkiv gibi bölgelerde etkilenen insanlara da dağıtımlarımızı gerçekleştirebileceğiz” diye konuştu.

Kınık şunları söyledi: İnsani yardım noktasında uluslararası bir desteğe ihtiyacımız var. Kızılay’ın bu konuyla alakalı bir kampanyası bulunuyor. Ukrayna’daki masum insanlara elimizi uzatmamız için bu kampanyaya destek bekliyoruz. En çok temel gıda ürünleri, ilaç, hijyen kitleri, çocuk bezi ve maması ile barınma malzemesine ihtiyaç var.

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7 kıtaya yardım eli: TİKA, TOKİ, AFAD ve Kızılay yaraları sarıyor TİKA, TOKİ, AFAD ve Kızılay’ın iç savaş ve doğal afetlerin vurduğu bölgelerde gerçekleştirdiği projeler ve yardımlar binlerce insanın hayatına dokundu.