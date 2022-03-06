Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

KOZMİK PROJELER VE UKRAYNA ZİYARETİ ÜZERİ ELE ALINDI

Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

Elon Musk uyardı: Rusya'nın hedefinde Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink uydu geniş bant hizmetinin Rusya tarafından 'hedeflenme' olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya destek! Starlink uydularını aktif etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar altıncı güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçmek için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in şirketi ülkeye uydu internet servisi Starlink terminallerini Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakan sosyal medya hesabı üzerinden Musk’a teşekkür etti.