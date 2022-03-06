Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 11. günündeyken Rus birliklerinin saldıırları devam ediyor. Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkı saldırıya karşı tüm gücüyle direniyor. BM'nin açıklamalarına göre Rusya'nın saldırılarında 331 Ukraynalı sivil hayatını kaybetti, 675 kişi ise yaralandı.

Ukrayna ordusuna yabancı gönüllülerinde katıldığı saldırıda Ukrayna 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın saldırılarda verdiği kayıplara dair verileri güncelledi ve Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

RUSYA 10 GÜNDE BİRÇOK KAYIP VERDİ

Açıklamaya göre, 6 Mart'a kadar geçen sürede 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Zelenskiy ve Biden telefonda görüştü! Visa ve Mastercard Rusya'da iptal ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna’daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptı. ABD merkezli hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldılar ve tüm işlemleri durdurmak için çalıştıklarını duyurdular.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da buluşacak Masada silahların susması, diplomasi kanallarının açık tutulması, sivillerin tahliyesi ve bölgede istikrarın sağlanması için barış formülleri aranacak.

Rusya, Ukrayna'dan gelen yabancıların sınır geçişini kolaylaştırdı Rusya’da Ukrayna’dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri kolaylaştırdı.