Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı. Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram’da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Mekke şehrindeki Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

Suudi Arabistan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı Suudi Arabistan yönetimi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tavafa kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı.