Türkiye Gazetesi

Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 11. güne girdi. Ukrayna halkının yoğun direniş gösterdiği operasyonlarda, saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.

Ukrayna’da mutfak malzemeleri üreten bir şirket gönüllü vatandaşlarla birlikte Ukrayna askerleri için metak barikatlar ve askeri çelik kaplar üretmeye başladı.

20 yılı aşkın süredir mutfak malzemeleri üretim alanında faaliyet gösteren şirket, gönüllülerle birlikte askeri malzeme üretmeye başladı.

Rusya’ya karşı başlatılan işgal girişiminden önce mutfak eşyaları üreten şirket, Ukrayna ordusu için savaş malzemeleri üretiyor.



20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Metal Workshop şirketinin sahibi Maksym Andrushchyshyn, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonların ardından Ukrayna ordusu için harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi.

Andrushchyshyn, "Savaş başladığında çok hızlı değişmemiz gerektiğini ve Rusların saldırganlığı nedeniyle ordumuza yardım etmeye başlamamız gerektiğini daha ilk günden anladık. Ruslar çocukları öldürüyorlar ve onları durduramıyoruz. Farklı gönüllülerle bağlantı kurmaya ve yardım etmek için ne yapabileceğimizi sormaya başladık” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ BİRÇOK İNSAN VAR

Andrushchyshyn, oldukça umutlu olduğunu çünkü sadece "Ukrayna askerleri için bir şeyler yapma" motivasyonuyla maaşsız çalışmaya hevesli birçok insan olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri müdahale başlattı.

Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.