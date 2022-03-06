Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili görüşmeler devam ediyor. Savaşın öncesinden beri sürekli Putin ile temas halinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün bir görüşme daha yapmak istedi. Fransa’da Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron’un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

EN KÖTÜ HENÜZ GELMEDİ

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron’un Ukrayna’da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.



Macron: Putin Ukrayna'ya saldırıları durdurmayı reddetti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" açıkladı.



Macron: Putin savaşı kasıtlı olarak seçti Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını belirterek “Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti. Avrupa Birliği’nin bağımsızlığı kuvvetlendirilmeli” dedi.



Macron'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.



Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim zirveye tırmanıyor.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.



Putin-Macron görüşmesindeki dev masanın sırrı belli oldu Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ikili görüşmeyi gerçekleştirdiği devasa masadaki fotoğrafları sosyal medyada alay konusu olmuştu. Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun masasının sırrını açıkladı.