Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 11. gününde de devam etti. Son olarak Ukrayna askerleri Harkov yakınlarında Ruslara ait bir savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü.

PİLOTLARIN DURUMU BELİRSİZ

Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Rusya'da Ukrayna'ya yardım eden ülkelere açık tehdit! Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.



Ukrayna'da ateş yağmuru! Rusya hava saldırısını anbean paylaştı Rusya, Ukrayna’da düzenlendiği hava saldırılarına ilişkin görüntüleri servis etti. Paylaşılan görüntülerde hedef alınan noktalar ise belirtilmedi.