Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaşta 11. gün geride kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özellikler müzakerelerde tek anlaşılan konu olan insani koridorla ilgili Ukrayna tarafının sorun çıkardığı duyuruldu. Bakanlık, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

"RUSYA TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği belirtildi. Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi." ifadeleri kullanıldı.

"UKRAYNA İŞBİRLİĞİNİ REDDEDİYOR"

Ukrayna askeri birliklerinin insani yardım koridorunun belirlendiği zamanda Rus birliklerinin mevzilerine ateş açtığı ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna tarafı, yabancılar da dahil olmak üzere binlerce sivil tutulduğu Harkiv ve Sumi'de çok sayıda insanın tahliyesine yönelik iş birliğini kesinlikle reddediyor." ifadesine yer verildi.



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