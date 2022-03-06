Türkiye Gazetesi

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Alınan bilgiye göre; Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki çatışmaların sürdüğü İrpin şehrinden vatandaşların tahliyesi sırasında Rusya’nın saldırısı sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti.

"ŞEHİR TESLİM OLMADI"

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yaptığı açıklamada, İrpin’deki vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusunca açılan ateş sonucunda ikisi çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Markuşin, "Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi hayatını kaybetti. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil öldü." ifadesini kullandı.

Şehrin bir kısmının Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini de ifade eden Markuşin, buna rağmen şehrin teslim olmadığını ve İrpin’deki çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Markuşin, sivillerin tahliyelerinin yarın da devam edeceğini belirtti.

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