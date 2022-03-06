Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu işgal eylemlerinin ardından ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard'ın ardından ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express’te Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı. Söz konusu kararın ardından American Express kartlarının artık Rusya'daki işletmelerde veya ATM'lerde çalışmayacağı ve Rus bankaları tarafından Rusya'daki müşterilere verilen kredi kartlarının da American Express küresel ağından çıkarıldığı ve yurtdışında çalışmayacağı aktarıldı.

"ŞİRKET DEĞERLERİMİZDEN BİRİ DOĞRU OLANI YAPMAKTIR"

American Express tarafından yapılan açıklamada, "Şirket değerlerimizden biri 'Doğru olanı yapmaktır’. Bu ilke, bu zor kriz boyunca bize rehberlik etti ve bu krize barışçıl bir çözüm bulma umuduyla meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve uluslararası toplumun yanında yer alırken, bunu yapmaya devam edeceğiz” denildi.



Çevrim içi ödeme platformu PayPal da Rusya'daki servislerini askıya aldığını açıklamıştı.



Rusya, Almanya'ya gaz akışını durdurdu İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu kaydetti.



Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.



Apple ve Nike Rusya'ya satışlarını durdurdu! Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bunlara Apple ve Nike markaları da eklendi. İki firma da Rusya'ya internetten satışlarını durdurduğunu açıkladı.