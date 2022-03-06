Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya yoğun saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'da yaşamın içinden çıkılamaz bir hale gelmesini amaçlayan Rusya, ıstma sistemleri, temel ihtiyaç depoları ve haberleşme için önemli nitelikteki yayın kulelerini hedef alıyor. Bu bağlamda son olarak Rus ordusunun Harkov'da bulunan bir televizyon kulesini vurduğu öğrenildi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, akşam saatlerinde de Rus birlikleri, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan televizyon kulesini vurdu. Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.



Harkov’da yerel saatle 19.00’da Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısında da bölgede bulunan askeri polis binası ve yakındaki iki katlı konut binasının hasar aldığı ifade edilerek. İçişleri Bakanlığı bölge binasına da saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rus savaş uçağını havada vurdu Ukrayna ordusu Harkov yakınlarında Ruslara ait bir savaş uçağını vurdu.

Rusya’nın vurduğu nükleer santral için kırmızı alarm! Sızıntı olursa ne olur? Rusya, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Saldırılar sonucunda nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada santralin Rusya tarafından ele geçirildiği belirtildi. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli, "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" diyerek uyarıda bulundu.

Nükleer santral saldırısı kripto paraları vurdu! Bitcoin’de sert düşüş Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, facianın eşiğinden dönüldü. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırı gerçekleştiren Rusya, santrali ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, korkunç bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’nın bu korkunç saldırısının ardından kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanmaya başladı. Lider kripto birimi Bitcoin, yüzde 5 değer kaybederek 41 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin doların altına gerilemiş durumda.

Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı.