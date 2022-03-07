Türkiye Gazetesi

Rusya'nın artan saldırıları gölgesinde kuşatılan kentlerden insani koridorlar yoluyla ayrılmaya çalışan vatandaşların engellendiği öğrenildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

"RUSYA'NIN HARAKETİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATIYOR"

Vereşuk, yaptığı açıklamada, dün tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak sabah saatlerinde saldırıların başladığını ve tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Bugün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaşatıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler." dedi.

Zaporijya'dan bugün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya’nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.

Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti Rusya’nın ateşkes kararı sonrası Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridorlar açıldı. Koridorların açılmasıyla bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, tren garlarına akın etti. Yaşanan izdihamda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.

Saldırıda sekizinci gün! Rusya-Ukrayna insani koridor için anlaştı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. güne girdi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.Rus askerlerinin direnişi sürerken Kiev’de sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Rusya, Barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.