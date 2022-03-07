Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11’inci gününe girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına dair “sahte haber” yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay verilmesine izin veren yasayı onaylamıştı. TikTok, Rusya’nın “sahte haber” yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.

"RUSYA'NIN SAHTE HABER YASASI DOLAYISIYLA, HİZMET AKIŞIMIZI ASKIYA ALDIK"

TikTok'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TikTok, insanların muazzam bir trajedi ve izolasyonla karşı karşıya olduğu bir savaş zamanında bir rahatlama kaynağı ve insani bağlantı sağlayabilen bir eğlence çıkışıdır. Ancak çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Rusya'nın yeni 'sahte haber' yasası ışığında, bu yasanın güvenlikle ilgili sonuçlarını incelerken video hizmetimize canlı akışı ve yeni içeriği askıya almaktan başka seçeneğimiz yok. Uygulama içi mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecektir. Güvenlik birinci önceliğimiz olacak şekilde hizmetlerimize tam olarak ne zaman devam edebileceğimizi belirlemek için Rusya'da gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YALAN BİLGİYE 15 SENE HAPİS

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu savaşta, Batılı medya kuruluşlarını yanlış bilgi vermekle suçlayan Putin, sahte bilgi yayımına 15 yıl hapis cezası getiren bir yasaya imza atmıştı. Yasanın onaylanmasının ardından CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya'da yayınlarını durdurmuştu.



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