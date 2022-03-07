Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. gününde saldırıları devam ederken Ukrayna ise hem orduyla hem halkla beraber Rus birliklerine karşı ülkeyi savunuyor. Ukrayna'nın açıklamasına göre 1o gün içinde 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü. BM verilerine göre ise 400'e yakın Ukrayna'lı sivil hayatını kaybetti, bin kişiden fazla Ukrayna'lı sivil ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için NATO ve AB ülkelerinden birçok yaptırım uygulanmış ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekilmişti. Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler devam ederken ABD basınında yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu kaydetti.

ŞEHİR SAVAŞLARI

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

MAAŞ KARŞILIĞINDA SÖZLEŞMELİ SAVAŞÇI

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

UKRAYNA'YA 16 BİN SAVAŞÇI BAŞVURUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya'ya bir darbe de Netflix'ten ABD'li Netflix, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldacağını duyurdu.

Moody's Rusya'nın kredi notunu yine düşürdü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirledi. Bununla birlikte kredi derecelendirme kuruluşu, bir hafta içinde ikinci kez not indirimine gitmiş oldu.

Rusya'da Ukrayna'ya yardım eden ülkelere açık tehdit! Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi. Bakanlık, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini açıklayarak gözdağı verdi.