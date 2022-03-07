Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş girişimi ile dünyanın gündeminde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yürüyüşü yine gündem oldu. Rus lider yürürken sağ kolunu neredeyse hiç hareket ettirmiyor. Putin’in bu kendine has yürüyüşü pek çok teoriyi de beraberinde getiriyor.

YÜRÜRKEN SAĞ KOLU NEDEN SABİT DURUYOR?

Putin’in kendine özgü yürüyüşüne ilişkin pek çok iddia var. Bunlardan biri çocukken felç geçirmiş olduğunu öne sürüyor. Bir diğer iddia ise Rus liderin Parkinson hastalığı olduğu yönünde ancak bilinenlere göre Putin’in böyle bir hastalığı yok.

KGB GEÇMİŞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Vladimir Putin’in kolunu sabit tutması konusunda araştırmacılar KGB geçmişi üzerinde duruyor. British Medical Journal(BJM)’de yayınlan araştırmaya göre; Putin, Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim nedeniyle böyle yürüyor olabileceği olasılığı üzerinde duruyor. Çok iyi derecede silah kullanabilen Putin, aldığı eğitimler sayesinde böyle bir alışkanlık kazanmış olabilir.

NEDENİ: SİLAHA KOLAY ULAŞMAK

Analistlere göre Rus liderin sağ kolunu sabit tutmasının arkasında aldığı eğitim yatıyor Çünkü KGB ajanları, ellerini her an silahını kullanmaya hazır olması için kalçasına yakın tutmayı öğreniyor.

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