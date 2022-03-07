Türkiye Gazetesi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.

FİYATLARI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI YÜKSELTİYOR

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

Karadeniz'de gaz sancısı! Rusya'nın asıl hedefi enerji kaynakları Doğalgaz ve kaya gazına göre çok daha verimli olan hidratın dünyadaki toplam 10 trilyon metreküplük rezervinin yüzde 20’lik kısmı Karadeniz’de yer alıyor.NATO’yu risk olarak görüp Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın perde arkasında, Karadeniz’de yer alan zengin enerji kaynaklarına hâkim olma isteğinin bulunduğu belirtiliyor.

BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Sıkıntı yok Rusya-Ukrayna savaşı dünya petrol ve doğalgaz piyasasında fiyatların rekor şekilde artmasına sebep olurken, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaz konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi.