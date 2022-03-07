Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. günündeyken Rusya hem havadan hem de karadan saldırılarına devam ediyor. 1 milyonu aşkın Ukraynalının komşu ülkelere göç ettiği savaşta yüzlerce sivil ölmüş, bini aşkın Ukraynalı hayatını kaybetmişti. Rus birliklerinden ise 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Müzakerelerin ve ateşkesin çözüm olmadığı savaşta Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın işgaline karşı çağrıda bulundu. Zelenski Batılı ülkelere seslenerek Rusya'dan petrol alımını durdurmalarını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Avrupa'nın kaderini Ukraynalıların direnişi belirleyecek" dedi ve Batılı ülkelerden savaş uçağı yardımı talep etti. Yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını isteyen Zelenski Rusya'ya ithalat ve ihracatın durdurulması çağrısı da yaptı.

'YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANMASI GEREKİR'

Ukrayna lideri Zelenskiy"İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa'ya 'Rus petrolü almayın' çağrısı yaparak Ukrayna için savaş uçağı talep etti.

PETROL FİYATLARI UÇTU

Haftayı 110 doların üzerinde tamamlayan brent petrol, bu sabah 30 dolar birden arttı ve 14 yılın zirvesine tırmandı.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı.

Zelenskiy: Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya’nın bundan ders çıkarmadığını savunurken, Hıristiyanlar için kutsal bir gün olan Pazar gününde Ukraynalıların kendilerine yapılan saldırıları affetmeyeceğini belirterek, "Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz." dedi.

Çeçen lider Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit! 'Tek şansın' diyerek uyardı: Görevini devret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın destekçisi olan ve Ukrayna topraklarına Rus ordusuyla birlikte savaşması için asker gönderen Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'i tehdit etti.

Zelenskiy Ruslara ‘sessiz kalmayın’ deyip çağrıda bulundu: Kötülüğü yenmek hala mümkün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy', Rusya halkına 'sessiz kalmayın' çağrısı yaptı. Zelenskiy, kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğunu söyleyerek barış istediklerini belirtti.