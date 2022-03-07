Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 12 gündür devam eden saldırılarından kaçan siviller, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bir sığınakta kaydedilen videoda keman virtüözü, savaş mağdurlarına "Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)" isimli ünlü şarkıyı çaldı.
Ukraynalı keman virtüözü sığınakta keman çaldı
07.03.2022 - 16:29 | Son Güncelleme: 07.03.2022 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : keman,sığınak,savaş,
833322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/833322.aspx
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