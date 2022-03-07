Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarındaki işgal girişiminde 12'nci günü geride bırakan Rusya, ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank ve 999’dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu.

Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Rusya'nın Ateşkes şartları belli oldu! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 12. gününde devam ediyor. Barış için 3. kez masaya oturucak olan tarafların toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyordu fakat Ukrayna heyeti, 17.00'de başlayacağını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov'da Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların durdurabilmesi için gerekli olan şartları sıraladı.