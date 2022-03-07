Türkiye Gazetesi

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Rusya’ya Moskova’dan dost olmayan ülkeler listesi yayınlandı.

Batılı devletlerin yaptırımlarının engel olamadığı Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı, listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı

Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

Rusya'dan geçici ateşkes! Birçok kentte insani koridor açılıyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. Güne girdi. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya, Ukrayna'da Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Moskova yönetimi, ateşkes ilanının Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için olduğunu belirtti. Rusya ise dost olmayan ülkelerin listesini tek tek açıkladı.

Rusya'nın Ateşkes şartları belli oldu! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 12. gününde devam ediyor. Barış için 3. kez masaya oturucak olan tarafların toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyordu fakat Ukrayna heyeti, 17.00'de başlayacağını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov'da Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların durdurabilmesi için gerekli olan şartları sıraladı.