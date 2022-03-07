Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonla beraber savaşın fitili resmen ateşlendi. Ukrayna halkı da sokaklara inerek Rus ordusuna karşı direnişe geçti. Binlerce kişinin gönüllü olarak katıldığı sivil direnişte birbirinden ilginç silahlar kullanılmaya başlandı. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Ukrayna sivil halkının Rus ordusuna karşı molotof kokteyli mancınık kullandığı görüldü. Videoda belirli bir mesafeden mancınık yolu ile atılan molotof kokteylerinin hedefi vurduğu anlar yer aldı. Paylaşımın altına çeşitli destek yorumları geldi.

11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi. Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. Güne girdi. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya, Ukrayna'da Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Moskova yönetimi, ateşkes ilanının Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için olduğunu belirtti. Rusya ise dost olmayan ülkelerin listesini tek tek açıkladı.