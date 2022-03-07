Türkiye Gazetesi

Rusya ile zorlu bir savaşta bulunan Ukrayna, acı kayıplar yaşamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre Ukrayna'da, 24 Şubat'tan bu yana ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 406'YA ÇIKTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

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