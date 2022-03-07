Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında 12. gün geride kalırken, acı ve gözyaşının dışında Ukrayna halkı umutla, yüz güldüren haberlerle de gündeme geliyor. Ukrayna'da askerlik yapan bir genç, kontrol esnasında aracını durdurduğu kız arkadaşına evlilik teklifi yaparak sürpriz gerçekleştirdi.

DUYGU DOLU ANLAR

Rusya’nın saldırılarının 12. gününde şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna’da bir asker sevgilisine ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. Sınır kontrol noktalarının birinde görevli olan Ukraynalı asker, arkadaşları ile sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için çevirdi. Daha sonra askerler, araçtakileri indirerek üst araması yaptı. Ukraynalı asker, üst araması sırasında sevgilisinin arkasında diz çökerek, elinde çiçek ve yüzükle evlenme teklifi etti. Çevredeki askerlerin tezahüratları eşliğinde sevgilisinin evlilik teklifine "evet" diyen genç kız, duygu dolu anlar yaşadı.

Ukraynalı keman virtüözü sığınakta keman çaldı Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.

Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna savaşının 12. gününde acı bir haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee girdiği çatışmada hayatını kaybetti.