Türkiye Gazetesi

Baltık ülkeleri turu kapsamında Letonya'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, " "Maalesef Rusya, diplomasi yoluna başvurmayı değil, saldırıyı seçti. Şimdi hepimiz bununla mücadele etmeliyiz." dedi.

İRAN İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER

İsrail ile diğer bölgesel sorunların çözümünde de ortak hareket ettiklerini vurgulayan Blinken, "İran'ın asla nükleer silah edinmemesi meselesinde de kararlıyız." şeklinde konuştu.

Blinken, İran ile nükleer görüşmelerin son durumuna ilişkin mevkidaşı Lapid'i en kısa zamanda bilgilendirmeyi planladığını belirtti.

VİYANA NÜKLEER MÜZAKERELERİ

İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmasına yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken savaşın son durumunu değerlendirdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son durumunu değerlendirdi. Blinken Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Blinken: NATO topraklarının her karışını savunacağız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya mesaj: Çatışma istemiyoruz ama buna hazırız ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırının ardından, dün düzenlenen olağanüstü toplantıda açıklamalar yaptı. Blinken "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız." dedi.