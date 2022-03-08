Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" dedi.

"ZELENSKİY PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEKTEN KORKMUYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Kuleba, "Zelenskiy ile Putin arasında uzun zamandır doğrudan bir görüşme istiyoruz, çünkü hepimiz nihai kararları onun verdiğini anlıyoruz, özellikle şimdi. Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Antalya’da, 10 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Forumu’nda", Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini hatırlatan Kuleba, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Lavrov ciddi konuları konuşmaya hazırsa bende hazırım" dedi.

Oscar ödüllü aktör Sean Penn: Zelenskiy başkanlık için dünyaya gelmiş Ukrayna'ya karşı başlatılan askeri harekat esnasında ülkede bulunan Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna halkının 'cesaretini' övdü ve "İşgal günü Başkan Zelenskiy ile görüştük. O, başkanlık için dünyaya gelmiş" dedi.

Zelenskiy'den Batılı ülkelere çağrı: Rus petrolü almayın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımların gelmesini istedi. Rus petrolünü almayı durdurun çağrısı yapan Zelenski, savaş uçağı yardımı talep etti.

Zelenskiy: Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya’nın bundan ders çıkarmadığını savunurken, Hıristiyanlar için kutsal bir gün olan Pazar gününde Ukraynalıların kendilerine yapılan saldırıları affetmeyeceğini belirterek, "Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz." dedi.

Çeçen lider Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit! 'Tek şansın' diyerek uyardı: Görevini devret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın destekçisi olan ve Ukrayna topraklarına Rus ordusuyla birlikte savaşması için asker gönderen Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'i tehdit etti.

Zelenskiy Ruslara ‘sessiz kalmayın’ deyip çağrıda bulundu: Kötülüğü yenmek hala mümkün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy', Rusya halkına 'sessiz kalmayın' çağrısı yaptı. Zelenskiy, kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğunu söyleyerek barış istediklerini belirtti.