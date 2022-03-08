Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD ve Avrupa, Rusya’nın en zenginlerine ait yatlara, malikânelere, banka hesaplarına hatta seyahatlerine yönelik yaptırımları artarken Rusya Devlet B aşkanı Vladimir Putin’e sadık kalarak servetlerini biriktiren oligarklar, Ukrayna’yı işgaline karşı konuşmaya başladı. Bu girişim Putin’e karşı eşi görülmemiş bir muhalefetin ipucu olarak görülüyor. Forbes, Rus milyarderlerinin Rus bankalarının, kişilerin ve kuruluşların yaptırımlarının yanı sıra ruble deflasyonu nedeniyle şu ana kadar 126 milyar dolarlık servet kaybettiğini tahmin ediyor. Ukraynalı Mihail Fridman, Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank’ın kurucusu, Putin’in işgal emirlerine karşı konuşan ilk oligark oldu.

Rus iş adamı ve Londra merkezli İngiliz Evening Standard gazetesinin sahibi Evgeny Lebedev Pazartesi günü bir baş sayfa yazısında Putin’e doğrudan “lütfen bu savaşı durdurun “ şeklinde yazdı. Servetini Rus hammaddeleri üzerine kuran ve Boris Yeltsin’in eski damadı olan Oleg Deripaska, savaşa son verilmesi çağrısında bulunarak barış istedi.

Rusya’nın en zengin adamı, çelik baronu Alexei Mordashov, savaşı “iki kardeş halkın trajedisi” olarak nitelendirdi. Halen kanser tedavisi gören Tinkoff Bank’ın kurucusu milyarder Oleg Tinkov “Ukrayna’da her gün masum insanlar ölüyor, bu düşünülemez ve kabul edilemez bir şey” dedi. Homescapes ve Fishdom gibi ücretsiz mobil uygulama oyunları y apan video oyunu geliştiricisi Playrix’in arkasındaki kardeşler Dmitry ve Igor Bukhman, 4.000 çalışanının her birine ekstra bir maaş çeki vereceklerini söylediler ve şiddetin asla bir soruna çözüm olamayacağını vurguladılar. Çatı ve yalıtım üreticisi Technonicol’ün milyarder ortak sahibi Igor Rybakov, geri dönüşü olmayan noktanın geçildiğini ve bunun milyonlarca insanın hayatına dokunacak büyük bir hikaye olacağını söyledi. Bu milyarderlerin savaşı bitirmeye yönelik ricalarında samimi olup olmadıklarını, yoksa yaklaşan yaptırımlara mı yoksa serbest düşüşte olan çökmekte olan bir ekonomiye mi tepki verdiklerini bilmek imkânsız. Hâlâ sesini çıkaramayan çok kişi var.

ÇOCUKLARI DA TEPKİLİ

Rusya’nın en zengin oligarklarının çocukları sosyal medyada Putin’e tepki gösterdi, barış çağrısında bulundu. Ukrayna’nın işgalini protesto edenler arasında Rus oligarklarının çocuklarının yanı sıra önde gelen Rus ünlüler de var.

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