Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi 13'üncü gününde de sürüyor. Taraftar üç kere müzakere masasına oturmasına rağmen herhangi bir sonuç çıkmazken, bölgeden bomba sesleri yükselmeye ve can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor.

KUZEY KORE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Dünyanın gözü Ukrayna'ya çevrilmişken, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar peş peşe geliyor. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2778 yeni yaptırıma maruz kaldı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 5530'u aştı.

Rusya bu sayıyla 3616 yaptırım uygulanAN İran'ı, 2608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2077 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı. Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı ülkeler sıralamasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer aldı.

RUSYA'YA EN ÇOK YAPTIRIM İSVİÇRE'DEN

Rusya'ya yönelik 22 Şubat'tan itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 568 yaptırımla İsviçre oldu. İsviçre'yi 518 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya takip etti. ABD de ise bu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik 243 yaptırım kararı aldı.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 2427'si bireylere uygulanırken, 343'ü kuruluşları, 6'sı gemileri ve ikisi uçakları hedef aldı.

İLK KARAR 22 ŞUBAT'TA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Putin'in söz konusu kararına tepki olarak Batılı ülkeler 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararlarını açıklamaya başlamıştı.

Rusya Başkanı Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Putin'den yaptırımlara ruble hamlesi! 'Dost olmayan' ülkeler kararı Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak. Ülkede "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için hükümete iki gün süre tanındı.