Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde devam ederken Ukrayna'da binden fazla sivil yaralanırken yüzlerce Ukraynalı sivil ise hayatını kaybetti.İki ülke arasında yaşanan krizde Rusya askeri mühimmat olarak pek çok kayıp vermiş, Ukrayna ise savunma için diğer ülkelerden yardım için uçak talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ukrayna'yı işgal eden Rus birliklerinden 11 binden fazla asker öldürüldüğünü duyurmuştu. Konuya ilişkin ABD basınında kritik bir haber yayınlandı.

ABD'nin ünlü gazetelerinden The New York Times, Ukrayna'nın 11 bin olarak açıkladığı öldürülen Rus askeri sayısının 3 bin civarında olduğunu duyurdu. Amerikalı üst düzey yetkililer kaynak gösterilen haberde dezenformasyon iddialarını akıllara getirdi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 11 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün Ukrayna Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank ve 999'dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

RUSYA: 498 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tersine Rusya ise savaş sırasında yalnızca 498 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öldürülen Rus askerlerinin sayısına ait en dikkat çeken açıklama ise ABD istihbaratından geldi.

ABD İSTİHBARATI: 3 BİN CİVARINDA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

The New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, işgal sırasında öldürülen Rus askeri sayısının 3 bin civarında olduğunu yazdı. Ortaya çıkan farklı rakamlar ise dezenformasyon iddialarını gündeme getirdi.

Ukrayna duyurdu: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü Ukrayna Savunma Bakanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya savaşın bilançosunu açıkladı: 498 Rus askeri öldü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna'nın kaybına ilişkin de bilgi veren Bakanlık, "Ukrayna askeri ve radikal yapılarından 2 bin 870’den fazla kişi öldü" açıklamasını yaptı.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...