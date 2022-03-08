Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13. gününde saldırılar devam ederken savaş neredeyse tüm dünyayı etkiledi. Ukrayna'ya savaş açan Rusya hakkında yaptırım kararları alınmış, Rus ekonomisini hedef alan uygulamalar devreye girmişti. Geçtiğimiz haftalarda en büyük Rus bankası Sberbank Avrupa pazarından çekilmiş, 7 Rus bankası uluslararası ödeme ağı olan SWİFT'ten çıkarılmıştı.

Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı. Birçok konuda yaptırım kararı alınan Rusya hakkında en son Rus petrolüne ambargo uygulanacağı haberleri çıkınca benzin varil fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

'RUS PETROLÜNE AMBARGO' HABERLERİ ETKİLİ OLDU

Dün 139,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,21 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 126,50 dolara yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.

'300 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" sebep olacağını vurgulayarak, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.

BİRÇOK ENERJİ ŞİRKETİ RUSYA'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki olarak halihazırda birçok enerji şirketi Rusya'da operasyonlarını durdurduklarını açıkladı. Savaşın başından bu yana Equinor, bp, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ENI, OMV, IOG, Wintershall Dea, Siemens Energy, Trafigura gibi büyük enerji şirketleri Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı aldı.

DİRENÇ VE DESTEK BÖLGELERİ

Brent petrolde teknik olarak 126,31 ile 127,40 dolar aralığının direnç, 125,22 ile 124,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Rusya'yı tecrit etmek tam bir felaket senaryosu: Petrol 150 dolara, benzin 25 TL'ye mi? ABD, "Rusya'nın batıya petrol satmasını durdurmayı" görüştüklerini açıklayınca dünya karıştı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler "Bu yaptırım gerçekleşirse ve gerilim tırmanırsa, petrol, 2008'deki 150 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer" diyor.

Batı, Rus petrolünü saf dışı bırakacak ABD, "Rusya'nın Batı'ya petrol satmasını durmayı” görüştüklerini açıkladı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler “Bu yaptırım gerçekleşirse petrol, 2008’deki 147 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer” diyor.