Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, evini izolasyon yaptıran bir adam, yalıtım işlemi sırasında depoda bir sandıkla karşılaştı. Sandığın üzerinde ise gizemli bir not vardı.

“AÇMAYIN SAKIN”

Genç adam sandığın üzerinde bulduğu “Açmayın sakın onu” notuna rağmen sandığı açtı. Karşısında hazine ya da değerli bir materyal bekleyen adam, bir anahtar ve kolye buldu.

GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Videonun paylaşılmasının ardından birçok kullanıcıdan üst üste yorum geldi. Sandıktaki anahtarın ne amaçla konulduğu tartışılırken, kim tarafından ve nasıl konulduğu merak konusu oldu.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Danimarka, sahte sosyal medya hesabı açanları hapse atacak Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar cezalandırılacak.

Rusya'dan karşı hamle: Sosyal medya platformlarına yasak Rusya, Ukrayna sebebiyle ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına karşın ülkede ABD merkezli sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması getireceği öğrenildi.