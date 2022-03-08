Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13'üncü gününe girdi. Saldırı altındaki yüzlerce Ukraynalı yerinden edilmeye devam ediyor. Erkeklerin ülkeyi terk etmelerine izin verilmezken, sınır noktalarında insanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KADINLAR GÜNÜ

Güvenli noktalara tahliyeleri yapılan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü evlerinden ayrı olmanın hüznüyle geçiriyor. Ortaya çıkan kareler ise yürekleri sızlatıyor.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...