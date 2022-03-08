Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 13’üncü gününe girilirken Ukrayna istihbaratı, Rus lideri Vladimir Putin’in canını sıkacak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rusya'nın 41'inci Tam Teçhizatlı Ordusu'nun tümgenerali Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü belirtildi. Harkov’da yaşanan çatışmada Gerasimov’un öldürüldüğü belirtilirken, "Tümgeneral Gerasimov ve üst düzey askerler Ukrayna'nın doğusundaki Harkov'da öldürüldü" denildi. Rus kaynaklarına da dayandırılarak Gerasimov'un ölümü doğrulandı.

ÜST DÜZEY ASKERLERİN KAYBI MORAL BOZUKLUĞUNA NEDEN OLDU

İkinci Çeçen Savaşı'nda da görev alan Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonunu ve 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinde de rol almıştı. Aynı birlikte görev alan tümgeneral Andrei Sukhovetsky de öldürülmüştü. Öte yandan Rus askerin telsiz konuşması da yayınlandı. Askerler, Gerasimov'un ölümünü konuştuktan sonra güvenli telsizin de Ukrayna'nın içinde işe yaramadığından bahsediyor. İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.

, İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...