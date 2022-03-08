Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlemiş olduğu askeri hareketin 13’ünü gününe girilirken, bölgeden sıcak çatışmalar olmaya devam ediyor. Savaşın biteceğine dair umutlar tükenirken, iki taraftan da önemli bilgiler akıyor.

Moskova operasyonların süreceğini belirtiyor ancak Rus birliklerinin Ukrayna direnişiyle karşılaştıktan sonra lojistik sorunlar ve düşük moralle mücadele ettiğine dair raporlar gündem olmuş durumda.

“KÖTÜ GİDİYORLAR”

SKY News'a konuşan King's College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr Chris Tuck, Rusya’nın savaş planını istediği şekilde yönlendiremediğini belirterek, “'Bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık” dedi. Aynı zamanda Rusya'nın askeri sorunlarının kısmen Ukrayna'nın kararlı direnişinden ve Putin'in kendisinden kaynaklandığını belirten Chris Tuck, “'Kötü gidiyorlar. Bunun çok hızlı ve kararlı bir operasyon olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

PUTİN’İN ÖNÜNDEKİ 3 SEÇENEK

Operasyonların Putin’in istemediği şekilde gittiğini belirten Tuck, Putin'in önünde 3 seçenek olduğunun altını çizdi. Tuck’un analizlerine göre, seçeneklerden biri kimyasal veya nükleer silahların potansiyel kullanımı dahil, artan askeri eylem. Tuck, Putin'in şu anda kilit direniş merkezlerini çevrelemek için metodik askeri operasyonlar yürüterek bir 'uzatma' stratejisi izlediğini ve 'Ukrayna moralinin başarısız olmasını umduğunu' söyledi.

'Bu bir tür Anaconda stratejisi' diyor ve Amerikan İç Savaşı'nda ablukaları içeren askeri plana atıfta bulunarak, onu kurbanını boğan bir anakondaya benzetiyor. Üçüncü seçeneğin barış anlaşması olduğunu belirten Tuck, bu aşamada müzakere edilmiş bir barış anlaşmasının olası olmadığını söylüyor.

“BİLE BİLE MASAYA OTURDU”

New York Post yazarı Harry j. Kazianis ise Putin’in son dönemdeki en büyük hatasını yaptığını belirtti. Moskova'nın Kiev'e sunduğu ateşkes şartlarının kabul görmeyeceğini bile bile masaya oturduğunu söyleyen Kazianis, “'Putin, 21. yüzyılın en kötü jeopolitik hatası olarak tanımlanabilecek şeyi yaptı. Ukrayna'ya girebileceğini ve ülkenin çökeceğini ya da Rusları kurtarıcılar olarak kabul edeceğini düşündü” dedi.

'Peki sunduğu şartların kabul edilmesinin imkansız olduğunu bilen Putin ne yapacak?' sorusunu soran Kazianis, Moskova'nın Ukrayna kentleri daha ağır bir şekilde bombalayacağını iddia etti.

“SON ÇARESİ AĞIR BOMBARDIMAN”

'Putin'in Rus halkına savaşta bir şeyler başarıldığını göstermesi gerekiyor' diyen Kazianis şu ifadeleri kullandı; 'TV ve sosyal medyadaki görüntülerin korkunç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Henüz bir şey görmediniz. Putin bunu birkaç kez yaptı. 1999 - 2000'de Grozni'yi haritadan sildi ve bu süreçte binlerce kişiyi öldürdü.'

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