Türkiye Gazetesi

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına kilitlendi. Estonya'da bulunan ve gündeme dair önemli açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın saldırılarına atıfta bulunarak, "Bu saldırganca tutumun sona ermesi için en iyisini umduk ama en kötü senaryoya da hazırlandık" dedi.

"RUSYA DÜNYAYA HESAP VERECEK"

"Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" ifadelerini kullanan Blinken, Rusya'nın saldırısının egemen bir devleti ele geçirme amacını taşıdığını söyleyerek Rusya'nın bunun için dünyaya hesap vereceğini ifade etti. Bölgede sivillerin yaşadığı zorlu duruma değinen Blinken, "Rusya, insani koridorlara geçiş imkanı sağlamalı" dedi. Estonya dahil tüm Baltık ülkelerine bu süreçte önemli rol düştüğüne dikkat çeken Blinken, "ABD onların yanında duracak" ifadelerine yer verdi.

"BIDEN, NATO İTTİFAKINA BAĞLILIKTA KARARLI"

ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ittifakına olan bağlılığını yineleyen Blinken, "Bir şeyi tekrarlamak istiyorum, çünkü bu çok önemli. Başkan Biden kesinlikle NATO ittifakına bağlı. Üye bir ülkeye yapılan saldırının ittikafa yapılmış olduğunu varsayan 5. maddeye bağlı ve bunu defalarca kez çok net bir şekilde ifade etti" diye konuştu.

Blinken, Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Başkan'ın, NATO üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması halinde NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız şeklindeki mesajını yinelemem önemli" dedi.

"ONA GÖRE ADIMLAR ATACAĞIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Barış atmosferine geçilmeli" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve ABD ile müttefiklerinin saldırıları önleyip önleyemediğinin sorulması üzerine ise Blinken, "Barışın sağlanması için öncelikle Rusya'nın saldırılarına son vermesi gerek. Bu oldukça basit" diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya gereken insani desteği sağladığını vurgulayan Blinken, "Attığımız adımların hepsi Ukrayna halkını korumaya yönelik" dedi. BM'de 140 ülkenin Rusya'nın saldırılarını kınadığını hatırlatan Blinken, "Diplomasi Rusya'nın tutumunu değiştirmesini sağlamazsa biz de ona göre adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'i özel hayatından vurdu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşı sonlandırmasını istedi ve Blinken bu kez Rus liderin özel hayatını gündeme getirdi.

Blinken: Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz ABD Dışişleri Bakanı Blinken krayna-Rusya savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıyı seçtiğini, şimdi herkesin bununla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.