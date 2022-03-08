Türkiye Gazetesi

St. Petersburg’da yaşayan 18 yaşındaki Luiza nefret yorumları nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Vladimir Putin’in 2000’li yılların başında Rus basınında yer alan haberlere göre Svetlana Krivonogikh ile ilişki yaşadığı ve Luiza adını verdikleri bir kız çocukları olduğu iddia edildi. Savaş karşıtlarının ağır eleştirilerine maruz kalan Luiza, çözümü tüm sosyal medya hesaplarını silmekte buldu.

TÜM HESAPLARINI KAPATTI

Sosyal medya hesabında 84.000 takipçisi olan Luiza, beş ay önce sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapmayı bıraktı ancak hesaplarını silmedi. 24 Şubat’ta Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’ya ilerleyişi üzerine genç kızın sosyal medya hesapları bir kez daha popüler oldu. Luiza’nın fotoğraflarının altına, “Bir fare gibi sığınakta mı yaşıyorsun?”, “Rus ulusu bu diktatöre karşı ayaklanmalı. Onunla hiçbir ilginiz olsun istemezsin” yorumlarını yaptı.

“UKRAYNA’DA BABAN YÜZÜNDEN ÖLÜYORLAR”

Luiza’nın bir Akdeniz ülkesi olan Monako’da annesinin evinde olabileceğini iddia eden bir kullanıcı ise, “Sen Monako’da ortalıkta dolaşırken senin neslinden insanlar Ukrayna’da baban yüzünden ölüyor” yorumunda bulundu. Gelen ağır yorumların üzerine Luiza, sosyal medya hesaplarını kapattı.

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