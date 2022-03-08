Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın Ukrayna karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıklaklamış bunun ardından da petrol fiyatları 14 yılın zirvesine yükselerek 140 dolara kadar dayanmıştı. Bloomberg'in haberine göre ABD'nin, Rusya'dan petrol ithal etmeyi yasaklayacağı ve yasak kararının bugün içinde açıklanacağı ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın TSİ 18.45'te Rusya ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI DAHA DA ARTACAK

Günde yaklaşık 7 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda olan Rusya’ya uygulanması planlanan ambargo sonrasında petrol fiyatlarının daha da artması öngörülüyor. Küresel arzın yüzde 7’sine sahip Rusya’ya uygulanacak yasağın ‘emsalsiz’ olacağını dile getiren uzmanlar olası sonuçları sıraladı:

REKOR FİYATLAR YOLDA

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırının ardından batılı hükümetler ülkeye birçok yaptırım uygularken, Rusya’nın enerji sektörüne doğrudan yaptırım uygulamayarak olası risklerden kaçındı. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan ise Rusya'nın petrol ihracatındaki aksamanın uzun sürmesi durumunda 2022’nin sonunda petrolün varil fiyatının 185 dolara dayanabileceğini açıkladı. Petrol fiyatlarının en son 2014'te 100 doların üzerine çıkmış ve Pazartesi günü ulaşılan seviyeler ise Temmuz 2008'de 147 doları aşan zirveye çok yaklaşmıştı. Emtia analisti Giovanni Staunovo ise, "Emtia arzında yaygın bir kesintiye neden olan uzun süreli bir savaş, Brent'in varil başına 150 doların üzerine çıkmasına neden olabilir" diye konuştu.

ENFLASYONUN YÜZDE 7'NİN ÜSTÜNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ekonomik yansımalarından bir diğeri de enflasyona yaptığı ve yapacağı etki oldu. Doğal gaz fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, yükselen enerji maliyetlerinin önümüzdeki aylarda Atlantik'in her iki yakasında enflasyonu yüzde 7'nin üzerine çıkarması ve hane halkının satın alma gücünü derinden etkilemesi bekleniyor.

Genel bir kural olarak, petrol fiyatlarındaki euro cinsinden her yüzde 10'luk artış, Euro bölgesi enflasyonunu 0,1 ila 0,2 puan artırıyor. 1 Ocak'tan bu yana, Brent ham petrol, euro cinsinden yaklaşık yüzde 80 artarken, ABD'de petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış enflasyonu 0,2 puan yükseltiyor. Rusya, önemli bir petrol ve gaz tedarikçisi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük tahıl ve gübre ihracatçısı ve en büyük paladyum, nikel, kömür ve çelik üreticisidir. Uzmanlar ise, Rusya’ya uygulanan ve uygulanması planlanan ambargolar ile ülkenin birlikte ekonomisini ticaret sisteminden dışlama teklifinin, çok çeşitli endüstrileri etkileyeceğini ve küresel gıda güvenliği korkularını artıracağını vurgulandı.

BÜYÜME ETKİSİ DE KÖTÜ

Rusya’nın petrol ihracatının yasaklanmasının coronavirüs pandemisinden kaynaklanan küresel toparlanmayı daha da yavaşlatacağı ön görülüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan ön hesaplamalar, savaşın bu yıl temel senaryoda euro bölgesi büyümesini 0,3 ila 0,4 puan ve ciddi bir şok durumunda 1 puan azaltabileceğini gösteriyor. Uzmanlar ise, önümüzdeki aylarda, yüksek bir stagflasyon riski veya yüksek enflasyonla birlikte çok az ila minimum büyüme riskinin olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, emtia fiyatları bir düşüş gösterse bile, euro bölgesi büyümesinin güçlü kalmasının muhtemelen olduğu vurgulanırken, ABD'de FED, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın büyümeyi 0,1 puan azalttığını tahmin ediyor.BJP Morgan ise, Rusya’nın karşılaştığı ve karşılaşması muhtemelen yaptırımların ardından ekonomisinin yüzde 12,5 daralnmasını ön gördüğünü söyledi.



ABD varili devirdi: Brend petrol 126'a fırladı, Rusya 300 doları işaret etti Batılı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler petrolü fiyatlarını arttırınca Brent petrolün varil fiyatıda yükseldi ve konuyla ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini açıkladı.



Batı, Rus petrolünü saf dışı bırakacak ABD, "Rusya'nın Batı'ya petrol satmasını durmayı” görüştüklerini açıkladı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler “Bu yaptırım gerçekleşirse petrol, 2008’deki 147 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer” diyor.



Rusya'yı tecrit etmek tam bir felaket senaryosu: Petrol 150 dolara, benzin 25 TL'ye mi? ABD, "Rusya'nın batıya petrol satmasını durdurmayı" görüştüklerini açıklayınca dünya karıştı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler "Bu yaptırım gerçekleşirse ve gerilim tırmanırsa, petrol, 2008'deki 150 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer" diyor.