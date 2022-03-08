Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı 13 gündür kanlı saldırılarda devam ediyor. Bu kapsamda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı açıklandı. Söz konusu açıklamada; ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

SİVİL KAYIPLAR

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.

Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

RUSYA'DA SAVAŞ PROTESTOLARI

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumunda yaptığı konuşmada, "Rusya'da yaklaşık 12 bin 700 kişi barışçıl ve savaş karşıtı protestolar düzenlediği için keyfi olarak gözaltına alındı ve medyadan da sadece yalnızca resmi bilgi ve ifadeleri kullanması isteniyor." dedi.

Bachelet, Rusya'ya tepki göstererek, "Medeni ve siyasi hakların kullanılmasını engelleyen ve şiddet içermeyen davranışları suç haline getiren baskıcı yasalardan endişe duymaya devam ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna istihbaratından Putin’in canını sıkacak açıklama: Üst düzey general Vitali Gerasimov öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde 13. Güne girilirken Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada üst düzey general Vitali Gerasimov’un öldürüldüğü açıklandı. İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.

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