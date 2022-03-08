Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturuma katılan Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Putin'in Ukrayna stratejisine yönelik önemli açıklamlar yaptı. Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını dile getiren Burns, Ukrayna'da gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini belirtti.

"PUTİN KIZGIN"

Rusya'nın Ukrayna'da istediği sonucu elde edemediğini vurgulayan CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kızgın" olduğunu ve durumdan memnun olmadığını savundu.

Burns, "Putin şu anda kızgın ve sinirleri bozulmuş durumda. Muhtemelen (Ukrayna'daki) eylemlerini ikiye katlayacak ve sivil zayiatını umursamadan Ukrayna ordusunu bastırmaya çalışacak. Fakat Putin için bu işin siyasi olarak sürdürülebilir bir sonu yok." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı bağımsız bir ülke olarak görmediğini ve uzun zamandır bu ülke için planlar yaptığını anlatan Burns, Putin'in bu planlarında ciddi şekilde yanıldığını ifade etti.

Burns, Rusya'nın saldırılarını artıracağını ve "gelecek birkaç haftanın oldukça ağır ve çirkin geçeceğini" kaydetti.

RUSYA'NIN ASKERİ ZAYİATI 2 İLA 4 BİN ARASINDA

Aynı oturumda konuşan Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ise Rusya'nın Ukrayna'da beklediğinden daha fazla asker kaybettiğini savundu.

Berrier, Rusya'nın Ukrayna savaşında şu ana dek 2 ila 4 bin arasında askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

BM Ukrayna'daki bilançoyu duyurdu: Gerçek sayı çok daha fazla Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıklayarak, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inandıklarını bildirdi.

Ukrayna istihbaratından Putin’in canını sıkacak açıklama: Üst düzey general Vitali Gerasimov öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde 13. Güne girilirken Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada üst düzey general Vitali Gerasimov’un öldürüldüğü açıklandı. İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.

Ukrayna '11 binden fazla Rus askeri öldü' dedi, ABD yalanladı Rusya-Ukrana arasında devam savaşta Ukrayna Rus kayıplarını açıklamış ve 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD istihbaratı Ukrayna'nın verdiği rakamları yalanlayarak, 3 bin Rus askerinin hayatını kaybettiği açıkladı.