Türkiye Gazetesi

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen Ukraynalılara destek vermek için 1 milyon avro bağışladı.

Şirket, yardım fonunun Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (UNHCR) iş birliği içinde insani projelerin yanı sıra İtalya'ya kabul edilecek mültecilere yönlendirileceğini açıkladı.

RUSYA'DAN ÇEKİLDİ

Ferrari, ayrıca Rusya pazarı için araç üretimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu. Ferrari Üst Yöneticisi Benedetto Vigna, Ukrayna'da krizden etkilenen herkesin yanında durduklarını belirterek "Barışçıl bir çözüm ve diyalog umarken, mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız" ifadesini kullandı.

Ruslar, ülkelerinden çekilme kararı alan ünlü markalara alışveriş için akın etti Birçok ünlü mağaza Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Ancak Rus vatandaşları, mağazalardan alışverişini yapmak için sıraya girdi.

ABD Başkanı Biden: Rus petrolünü yasakladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Benzer bir kararı İngiltere'de aldı. Bu açıklamaların ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.

Zelenskiy ve Biden telefonda görüştü! Visa ve Mastercard Rusya'da iptal ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna’daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptı. ABD merkezli hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldılar ve tüm işlemleri durdurmak için çalıştıklarını duyurdular.