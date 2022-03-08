Türkiye Gazetesi

Bağımsızlığı için 1994-1996 yılları arasında Rusya ile savaşan Çeçenler, bu defa Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tarafını seçti. Öyle ki Çeçen Lider Kadirov'un Putin'in en güvendiği isimmlerden biri olduğu belirtiliyor. Rusya destekçisi Kadirov son olarak sosyal medya hesabından tartışmalı bir paylaşım yaptı. Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmek için suikast timininin yanı sıra çok sayıda askerini savaş hattına gönderen Kadirov, "Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek" dedi.

ÇEÇENLERDEN RUSYA İÇİN DUA İSTEDİ

Geçen hafta Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmek için suikast timinin yanı sıra çok sayıda askerini de gönderen Kadirov, Çeçen halkından savaşanlar için dua etmesini istedi. Kadirov açıklamasında Rusya'ya destek vermek için savaşmak istediğini vurguladı.

Kadirov, "Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek" dedi. Çeçen lider, Ukrayna'da Zelenski'ye karşı savaşta Rusya'yı desteklediklerini yineledi.

Çeçen lider Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit! 'Tek şansın' diyerek uyardı: Görevini devret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın destekçisi olan ve Ukrayna topraklarına Rus ordusuyla birlikte savaşması için asker gönderen Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'i tehdit etti.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da akıl hastalarını rehin aldı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov tarafından bölgeye gönderilen askerlerin, Kiev'de bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirdiği ve içerideki akıl hastaları ile hastane personellerini rehin aldığını iddia edildi.

Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Sizin için ölmeye hazırım Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Sizin için ölmeye hazırım' dedi.