Türkiye Gazetesi

Ukrayna işgalinin ardından dünyaca ünlü markalar, Rusya’dan çekilme kararı aldı. Buna dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi McDonald's da katıldı.

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ülkeden çekileceklerini duyurdu. Kempczinski, bu kararı McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-Posta ile bildirdi

Firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade eden Chris Kempczinski “Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişi istihdam edildi. Ancak şirketin değerleri Ukrayna'da ortaya çıkan ‘insani acıyı’ görmezden gelemez. McDonald's, Rusya'daki bütün restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki bütün operasyonları durdurmaya karar verdi" dedi.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENECEK

Rusya'daki bütün McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu söyledi.

UKRAYNALI ÇALIŞANLARA DESTEK

Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.

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