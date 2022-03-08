Türkiye Gazetesi

Kanada, İspanya ve Letonya Başbakanları ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamlar yaptı. Ukrayna'ya açılan savaşı Putin'in savaşı olarak nitelendiren Stoltenberg, ''Putin Avrupa'da barışı paramparça etti'' dedi.

"NATO DAYANIŞMA GÖSTERİYOR"

Stoltenberg, “Bugün burada hepinizle birlikte olmak harika. Bu gerçekten NATO dayanışmasını gösteriyor. Rusya'nın Avrupa'nın barışçıl bir ülkesi olan Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin neden olduğu güvenliğimiz açısından kritik bir an ile karşı karşıyayız. (Rusya Devlet Başkanı) Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti. Uluslararası düzeni sarstı. Ve Ukrayna halkı üzerinde yıkıcı bir bedel ödemeye devam ediyor'' dedi.

“NATO'NUN GÜCÜ HAFİFE ALINDI"

İttifakın birlik içinde temkinli olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Ancak Putin, Ukrayna'yı ciddi şekilde hafife aldı. NATO'nun gücünü ve birliğini ciddi şekilde hafife aldı. Dünyadaki arkadaşlarımız ve ortaklarımız. Rusya'ya eşi görülmemiş maliyetler yükledik. Ukrayna'ya desteğimizi artırarak meşru müdafaa hakkının korunmasına yardımcı olduk. NATO'nun toplu savunmasının tarihi takviyelerini hayata geçirdik. İttifakımızın doğu kısmını takviye eden binlerce askerle birlikte. Burada Letonya dahil. Kanada, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Müttefiklerin Letonya'daki Adazi Üssü'ndeki çok uluslu varlığımıza yüzlerce asker daha göndermelerini memnuniyetle karşılıyorum'' dedi.

Kanada, İspanya ve Letonya liderlerine teşekkür eden Stoltenberg, "Justin, Pedro, kişisel liderliğiniz ve toplu güvenliğimize olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Kanada yıllardır Letonya'daki NATO savaş grubuna beceri ve özveriyle liderlik ediyor. Transatlantik güvenliğe olan bağlılığınızın güçlü bir göstergesi" dedi.

KANADA, İSPANYA VE LETONYA'DAN DESTEK

Basın toplantısında kısaca söz alan Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada'nın NATO kapsamında Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini ve bunu her daim demokrasi ve bağlı oldukları değerlerin savunması için yapacaklarını ifade ederek, “Putin bizi böleceğini sandı ama NATO hiç olmadığı kadar birlik içindedir'' dedi.

İspanya ve Letonya liderleri de, Avrupa güvenliği için NATO sınırlarının korunmasının öneminin farkında olduklarını bu nedenle her karış NATO toprağının savunulması için 5. maddeye bağlı olduklarını belirtti.

ABD'den Rusya'ya gözdağı: NATO'nun her karış toprağını savunacağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.

Blinken: NATO topraklarının her karışını savunacağız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

Zelenskiy'den hava sahasını kapatmayan NATO'ya sert tepki: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama kararı almasının ardından, NATO'nun bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldığını ve bu günden itibaren ölenlerin hepsinin NATO yüzünüzden öleceğini söyleyerek tepki gösterdi.