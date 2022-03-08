Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesbaından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacağı uyarısını yaparak, " "Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz." dedi.

GUTERRES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE DİKKAT ÇEKTİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

BM Ukrayna'daki bilançoyu duyurdu: Gerçek sayı çok daha fazla Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıklayarak, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inandıklarını bildirdi.

BM'den Ukrayna açıklaması: 1 milyon 735 bin 68 mülteci komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM Ukrayna'dan ayrılan mülteci sayısını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 11. güne girdi. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına ilişkin "Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı" yorumunda bulundu.