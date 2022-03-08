Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

SABAH 10:00'DA BAŞLAYACAK

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

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Rusya'dan ateşkes kararı Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

Rusya'nın Ateşkes şartları belli oldu! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 12. gününde devam ediyor. Barış için 3. kez masaya oturucak olan tarafların toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyordu fakat Ukrayna heyeti, 17.00'de başlayacağını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov'da Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların durdurabilmesi için gerekli olan şartları sıraladı.

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