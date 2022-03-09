Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaştan dolayı aldığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. ABD'li kahve zinciri Starbuck'ın Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını kınadı. Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.



American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurdu ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş sebebi ile Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.



Apple ve Nike Rusya'ya satışlarını durdurdu! Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bunlara Apple ve Nike markaları da eklendi. İki firma da Rusya'ya internetten satışlarını durdurduğunu açıkladı.